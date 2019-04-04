Fatsa'da Ev Yangını
53 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangında üç katlı bir binanın iki katı alevlere teslim oldu.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde çıkan yangında üç katlı bir binanın iki katı alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Şerefiye
Mahallesi'nde Orhan A'ya ait evde henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerine haber vererek yardım istedi.
Olay mahallerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında çatı katı ve altındaki kat komple yanarak kül oldu. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:22 Kaynak: İHA
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