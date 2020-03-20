Fatsa'da ev yangını - Son Dakika

Fatsa'da ev yangını
7 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 1. katında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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