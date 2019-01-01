Fatsa'da Ev Yangını Korkuttu
36 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ev yangınında maddi hasar meydana geldi.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde meydana gelen ev yangınında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Karataş
Mahallesi'nde Kamil K.'ya ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında evin üst katı kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:38 Kaynak: İHA
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