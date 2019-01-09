Fatsa'da Ev Yangını Ucuz Atlatıldı
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ev yangını ucuz atlatıldı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde meydana gelen ev yangını ucuz atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ilıca Yeşilyurt Mahallesi
'nde Salih O.'ya ait evde elektrikli battaniye yüzünden yangın çıktı. Çıkan yangında ev sakinleri kendilerini dışarı attılar ve hemen itfaiyeyi arayarak yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında evde maddi zarar meydana geldi. - ORDU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:27 Kaynak: İHA
Evinde Yangın Çıkan Yaşlı Çift Dumanların Arasında Mahsur Kaldı, Kızları Olay Yerinde Fenalık Geçirdi
AK Partili Eski Bakan İdris Naim Şahin, CHP ve İYİ Parti'nin Ortak Adayı Olmak İstemiş
Geçen Sene Ordu'da Teleferiğin Taşıdığı Yolcu Sayısı 55 İlin Nüfusunu Solladı
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada