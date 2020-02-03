Fatsa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatsa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Fatsa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fatsa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dolunay Mahallesi'ndeki evinden çıkan 26 yaşındaki Şahin Dağlar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Silah sesleriyle dışarı çıkan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Dağlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenilen Dağlar'ın, vücudunda bıçak darbelerinin de olduğu belirtildi.

Cinayete ilişkin yürütülen çalışma kapsamında Samsun il sınırı yakınlarında durdurulan bir araçtaki 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Fatsa, Polis, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 Mahalle Bekçisi'nden 1'i silahla, 2'si bıçakla yaralandı
Çaldığı kabloların karda bıraktığı iz hırsızı ele verdi Kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soymaya kalkışınca yakalandı Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yeni evli kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 04:12:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatsa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]