Fatsa'da gelecek yıl tekli eğitime geçilmesi planlanıyor - Son Dakika
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Fatsa'da gelecek yıl tekli eğitime geçilmesi planlanıyor

6 saat önce

Fatsa Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, gelecek yıl ilçede tekli eğitime geçmeyen okul kalmayacağını söyledi.

Fatsa'da gelecek yıl tekli eğitime geçilmesi planlanıyor, System.String[]

Fatsa Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, gelecek yıl ilçede tekli eğitime geçmeyen okul kalmayacağını söyledi.

Atinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve yerel imkanlarla kısa zamanda 50'den fazla tasarım beceri atölyesinin hizmete açıldığını belirtti.

Yapımı bitmek üzere olan eğitim yatırımlarıyla Fatsa'nın eğitimde çıtayı sürekli yükselttiğini ifade eden Atinkaya, "Kısa bir sürede bütün öğretmen, yönetici ve eğitim çalışanlarıyla ortak sinerji içerisinde başarılara imza atıldı. Eğitimde kalitemizi artırarak çıtamızı sürekli yükselttik." dedi.

Özel öğrencilere de hak ettikleri değeri vermek adına çaba gösterdiklerini vurgulayan Atinkaya, " Karadeniz'de ikinci, Ordu'da ise ilk olan özel eğitim anaokulu 30 öğrencisiyle eğitime başladı. Özel öğrencilerimize küçük yaştan itibaren eğitim aşılayarak, onların daha başarılı olacaklarına inancımız tam. Onlar bizim için çok değerli ve özel. Özel öğrencilerimiz de artık anaokulunda kendi akranlarıyla hem eğitim alacak hem de diledikleri gibi eğlenecek." diye konuştu.

Tekli eğitime geçme noktasında çoğu eğitim yatırımının bitme noktasına geldiğine dikkati çeken Atinkaya, yapımı devam edenlerin de gelecek yıla hazır olacağını kaydetti.

İki yıl önce ilçedeki çoğu okulda çiftli eğitim olduğunu dile getiren Atinkaya, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz bunun sıkıntısı ile mücadele etmek zorunda kalıyordu. Bizler bunun farkında ve bilincinde olarak Bakanlığımızın da hedefleri doğrultusunda tekli eğitime geçme noktasında çalışmalar yaptık. Okullarımızda iyileştirmelere giderek ek sınıflar, ihtiyaç fazlası derslikli okulları başka okullara taşıyarak yeni binalar ortaya çıkardık. Ayrıca eğitim yatırımlarımıza özen gösterdik ve çok sayıda yeni okul yatırımı ilçeye geldi. Gelecek yıl Fatsa'da tekli eğitime geçmeyen hiçbir okul kalmayacak."

Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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