Son Dakika Haberleri: Fatsa'da genç çifte araç çarptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Fatsa'da genç çifte araç çarptı: 2 yaralı

Fatsa'da genç çifte araç çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpması sonucu evli oldukları öğrenilen genç çift yaralandı.

Fatsa'da genç çifte araç çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpması sonucu evli oldukları öğrenilen genç çift yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Samsun-Ordu karayolu Dumlupınar Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Emre K. yönetimindeki 52 DG 068 plakalı minibüs karşıdan karşıya geçen genç çifte çarptı. Kazada yaralanan Gözde (22) ve Fuat Kelleci (24) çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu kısa süreliğine tek şeritten trafiği sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:28 Kaynak: İHA
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