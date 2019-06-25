Son Dakika Haberleri: Fatsa'da gergedan böceği bulundu
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Fatsa'da gergedan böceği bulundu

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

Fatsa'da gergedan böceği bulundu, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

İlçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yeri önünde Hakan Toktaş isimli vatandaş sabah saatlerinde havadan düşen gergedan böceğini tesadüfen bulduğunu belirtti. Toktaş, "İş yerimin önünde beklerken böceğin düştüğünü gördüm. Bir baktım farklı bir böcek türü. Daha sonra internette araştırdım ve eskiden de haberlerde gördüğüm gergedan böceği olduğunu fark ettim. İnternette değerli bir böcek olduğunu ve nadir bulunan türlerden olduğu yazıyordu. Ben de aldım eve getirdim. Gerçekten çok asil duran bir hayvan. Kendi ellerimle besledim ve daha sonra doğaya bıraktım" dedi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
Ordu, Fatsa, Güncel
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