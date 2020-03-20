Fatsa'da gıda işletmelerine 'korona virüsü' denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatsa'da gıda işletmelerine 'korona virüsü' denetimleri - Son Dakika

Fatsa'da gıda işletmelerine 'korona virüsü' denetimleri

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri korona virüsü denetimleri kapsamında ilçedeki esnafları denetledi.

Fatsa'da gıda işletmelerine 'korona virüsü' denetimleri, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri korona virüsü denetimleri kapsamında ilçedeki esnafları denetledi.


Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Ayaz, korona virüsü tedbirleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Müdür Ayaz, "Gıda İşletmelerini denetliyoruz ve denetimlere ara vermeden devam edeceğiz. Dünyada pek çok ülkede yaşanan yeni korona virüsü hastalığı (Kovid-19) kaynaklı olağanüstü durum yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde kayıpların artmasına neden olmuştur. Bu sebeple ülkemizde benzeri olumsuzlukların yaşanmaması için gıdanın hazırlanması, sunumu,satışı ve servis edilmesi sırasında olası muhtemel virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız 2020/04 sayılı genelge yayımlanmıştır. Bu itibarla İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimler sıklaştırılmıştır. İlçe müdürlüğümüz ekiplerince Fatsa Organize Sanayi'de başta tekstil olmak üzere değişik iş kollarında faaliyette bulunan fabrikalara ait yemekhane ve mutfaklar ile yemek üretimi yapılan işletmeler, yine ilçemizde faaliyette bulunan pastane, lokanta, gıda depoları, marketler, ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi yapan fırınlar, et ve et ürünleri işleme tesisleri, kasap, şarküteri gibi faaliyetine devam etmekte olan işletmelerin denetimleri gerçekleştirilmiş olup alınması gerekli tedbirler konularında bilgilendirmelerde, hatırlatmalarda ve genel uyarılarda bulunulmuştur. Müdürlüğümüzce ilçede özellikle hijyen ağırlıklı denetimler korona virüsü tehlikesi ülkemizden gidinceye kadar yoğun olarak devam edecektir" dedi. - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:57 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray, Nazım Sangare ile söz kesti!
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti         
14:12
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler         
12:23
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:11:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatsa'da gıda işletmelerine 'korona virüsü' denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]