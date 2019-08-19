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Fatsa'da hafif ticari araç denize düştü

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir hafif ticari araç liman mevkisinde denize düştü.

Fatsa'da hafif ticari araç denize düştü, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir hafif ticari araç liman mevkisinde denize düştü.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Liman içinde hareket halinde olan Mustafa A. yönetimindeki 55 KJ 890 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Sürücü Mustafa A. Kendi imkanlarıyla denizden çıkarak çevredeki vatandaşlardan aracının çıkarılması için yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla aracı denizden çıkardı. - ORDU
Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:31 Kaynak: İHA
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