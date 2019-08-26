Fatsa'da hafriyat kamyonu eve girdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bir eve girdi.



Olay, ilçenin Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 DG 290 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Kaza sonrası evin duvarının bir kısmı yıkıldı. Hafriyat kamyonu, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. - ORDU