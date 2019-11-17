Fatsa'da Hamsi Festivali düzenlendi
6 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde yaklaşık 7,5 ton hamsi tüketildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:19 Kaynak: AA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde yaklaşık 7,5 ton hamsi tüketildi.
Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı Terör örgütü YPG/PKK, 18 sivilin öldüğü bombalı saldırıyı Münbiç üzerinden planladı İran'da benzin zammı protestolarında 1000 kişi gözaltına alındı