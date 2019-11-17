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Fatsa'da Hamsi Festivali düzenlendi

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde yaklaşık 7,5 ton hamsi tüketildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde yaklaşık 7,5 ton hamsi tüketildi.

Fatsa'da Hamsi Festivali düzenlendi

Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:19 Kaynak: AA
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