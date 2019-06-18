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Fatsa'da hortum paniği

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen hortum, vatandaşları tedirgin etti.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen hortum, vatandaşları tedirgin etti.

Fatsa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen hortum, vatandaşları korkuttu. Yağmurun ardından başlayan şiddetli rüzgar sonrası Fatsa sahilinde görülen hortum paniğe neden oldu. Hortumu denizde gören balıkçı kayıkları korkuyla limana sığınırken, vatandaşlar ise panik yapıp kaçıştı. On dakika boyunca görülen hortum denizden başlayıp büyük sanayi sitesi mevkisinde son buldu. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:21 Kaynak: İHA
Ordu, Fatsa, 3. Sayfa
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