Fatsa'da İstanbul'un Fethi programı
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Zahit Kotku İmam Hatip Ortaokulunun ortaklaşa düzenlediği '29 Mayıs İstanbul'un Fethi' programı Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:54 Kaynak: İHA
'nun Fatsa
ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Zahit Kotku İmam Hatip Ortaokulunun ortaklaşa düzenlediği '29 Mayıs İstanbul
'un Fethi' programı Fatsa Belediyesi
Kültür Sarayında gerçekleşti.
Gerçekleşen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra okul öğrencileri tarafından hazırlanan animasyon gösterileri, marşlar, oratoryo gösterileri ve şiirler okundu.
Programda duygu dolu anlar yaşanırken Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, daire amirleri, STK
ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli programı takip etti. - ORDU
Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine
Adliyeye gelip teslim olan Kadri Gürsel, cezaevine götürüldü
Hakimin, avukatın etek boyuna karışmasına Adalet Bakanı'ndan ilk yorum
Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı