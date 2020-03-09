Fatsa'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatsa'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması - Son Dakika

Fatsa'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması

7 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "İstiklal Marşı'nı Ezbere En Güzel Okuma Yarışması İlçe Finali" Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşti.

Fatsa'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "İstiklal Marşı'nı Ezbere En Güzel Okuma Yarışması İlçe Finali" Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşti.


12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri arasında Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği "İstiklal Marşı'nı Ezbere En Güzel Okuma Yarışması Fatsa Finali" 22 okulun katılımıyla yapıldı.


Yarışmanın jüri üyeliklerini ise Türk dili ve edebiyat öğretmenleri yaparken, rehber öğretmenleri ile Fatsa finaline katılan öğrenciler büyük bir özgüvenle sahneye çıkarak hitabet hünerlerini sergilediler. Jüri üyelerinin şiiri ezberden doğru okuma, telaffuz, şiirin verdiği duyguyu yansıtma, vurgu ve tonlama, jest ve mimik, sahne ve mikrofon kullanma, görsellik ve müzik (slayt) kriterlerine göre yaptığı değerlendirmede başarı sağlayan öğrenciler 12 Mart tarihinde yapılacak anma programında ödüllendirilecekler. - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, 86 yaşında hayatını kaybetti Bu yıl ikinci kez gözlemlenen Süper Ay, Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı

Son Dakika Haberleri
22:36 Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti
22:36 Venezuela'dan muhaliflerin gösterileri öncesi savunma tatbikatı
22:35 Şevket Kazan hayatını kaybetti
22:35 Osman Kavala'ya yeniden tutuklama talebi
22:35 Trump'tan petrol fiyatlarının düşüşüne "Tüketici için iyi" yorumu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 22:39:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatsa'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]