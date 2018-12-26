Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Kar Kalınlığı 50 Santime Ulaştı

Fatsa'da Kar Kalınlığı 50 Santime Ulaştı

2 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Fatsa'da Kar Kalınlığı 50 Santime Ulaştı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçedeki kırsal kesimlerde bulunan okullar tatil edilirken Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada kar tatili yapılan ilçelerdeki engelli ve hamile memurlar da izinli sayıldı.

Fatsa'da kar manzaraları ise büyüledi. Uzun süredir beklenen kar yağışı mahallerde yaklaşık 50 cm'ye kadar ulaşırken şehir içinde de 15 cm yağdı. Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, "Şu an için kar yağışı nedeniyle mahallelerimizde bir problem yok. Herhangi bir olumsuz durumda koordineli olarak ihtiyaca göre belediyemizin ekipleri bekliyor. Kırsal kesimlerde okullarımız tatil oldu, şehir merkezinde ise okullar eğitime devam ediyor" dedi.

Yağan kar nedeniyle vatandaşlar sosyal medya hesaplarından kar fotoğrafları paylaştılar. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:04 Kaynak: İHA

Ordu, Fatsa, Güncel
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