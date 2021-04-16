Fatsa'da karantinadaki 400 haneye gıda paketi - Son Dakika

Ordu'da Fatsa Belediyesi, korona virüs nedeniyle evinde izolasyon süreci geçirmesi amacıyla karantinaya alınan Aslancami Mahallesi sakinlerinin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 400 haneye gıda destek paketini ve ramazan pidesini kapı kapı dağıttı.

Daha önce karantina altında kalan Büyükkoç ve Küçükkoç Mahallerinde 230 haneye bağışıklık sistemini güçlendirmek için C vitamini gıda desteği sağlayan Fatsa Belediyesi, birkaç gün önce karantinaya alınan Aslancami Mahallesi'ndeki 400 haneye de, gıda destek paketi ve ramazan pidesini ailelere ulaştırdı.

Pandemi önlemlerine uyarak gıda destek paketi dağıtımını yapan belediye ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşlara gıda destek kolisini ulaştırırken salgının yayılımın önüne geçmek için hanelerini de dezenfekte ediyor.

Zor günlerin üstesinden birlik, beraberlikle geleceklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Ülkemiz artan vaka sayılarıyla birlikte en zor dönemlerden birini geçirmektedir. Maalesef, ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de hastalığın tırmanışa geçtiğini görüyoruz. Sosyal mesafe, maske ve temizlik bu süreçte hastalıktan korunmak için ne kadar önemli ise, hastalığa yakalandıktan sonraki süreçte, beslenmede o kadar önemli. Daha önce, Büyükkoç ve Küçükkoç Mahallerimizde 230 haneye bağışıklık sistemini güçlendirmek için C vitamini gıda destek paketi dağıtmıştık. Salgının yeniden tırmanışa geçtiği, vaka sayılarının arttığı bugünlerde Aslancami Mahallemizde karantinada olan ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gıda destek paketi dağıtımlarımızı yaptık" dedi. - ORDU