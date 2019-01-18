Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Karne Heyecanını Evlerinde Yaşadılar

Fatsa'da Karne Heyecanını Evlerinde Yaşadılar

47 dakika önce

Fatsa ilçesinde okula gidemeyen iki öğrenci, karne heyecanını evlerinde yaşadı.

Fatsa'da Karne Heyecanını Evlerinde Yaşadılar, System.String[]
Fatsa ilçesinde okula gidemeyen iki öğrenci, karne heyecanını evlerinde yaşadı.

Kulak Çetirtepe İlkokulu'nda 1. sınıfa kayıtlı kanser tedavisi gören İbrahim Efe Ulasi ile engelli öğrenci Hilal Akarpınar, karnelerini evlerinde aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve beraberindekiler, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek karnelerini takdim etti.

Atinkaya, evde eğitim hizmeti alan öğrencilere karnelerini bizzat kendisinin vermek istediğini belirterek, eğitimin engel tanımadığını söyledi.

İlçede 23 öğrencinin evde eğitim aldığını ifade eden Atinkaya, "Öğrencilerimiz çok başarılı ve bizlerde başarılarının karşılığında onlara çeşitli hediyeler ve karnelerini verdik. Öğretmen arkadaşlarımıza bu öğrencilerimize verdikleri eğitimler için çok teşekkür etmek istiyorum. Aksatmadan eğitimlerini öğrencilerimizin evlerinde gerçekleştiriyorlar. 23 öğrencimiz ilçemizde eğitim hizmeti alıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:04 Kaynak: AA

İbrahim Efe, Fatsa, Güncel
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