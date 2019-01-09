Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Kırsalda Karla Mücadele

Fatsa'da Kırsalda Karla Mücadele

2 saat önce

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kar yağışının etkili olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Fatsa'da Kırsalda Karla Mücadele, System.String[]
Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kar yağışının etkili olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birinci Bölge Şefliğinin sorumluluk bölgesi olan Elekçi havzasında yolların yüzde 90'ının kapandığı, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İkinci Bölge Şefliğinin sorumluluk bölgesi olan Bolaman havzasının da tamamının kapandığı bildirildi.

Ekipler kapanan yolların bir an önce açılması için seferber oldu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birinci Bölge Şefliği 1 greyder, 3 Beko Loder ve 1 ekskavatör ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İkinci Bölge Şefliği ise 2 greyder, 4 Beko Loder ile karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Oluklu Mahallesi'nde ev yangınına giderken batan Ordu Büyükşehir Belediyesine ait bir itfaiye aracı Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birinci Bölge Şefliği ekipleri tarafından 4 saatlik bir çalışma ile kurtarıldı.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe akşama kadar kırsal mahallelerde ana yolların tamamında ulaşımın sağlanacağını belirterek, "Karın yağdığı ilk andan itibaren gecenin ilerleyen saatinde yoğun kar yağışı altında karla mücadele ekibimiz çalışmalarını sürdürdü. Çok aciliyeti yoksa ara yollara hemen müdahale etmiyoruz. Acil hasta olan mahallelere hemen ekip gönderiyoruz. Bu anlamda muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Bolaman, Fatsa Belediyesi, Kar, Fatsa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 18:06:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Kırsalda Karla Mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]