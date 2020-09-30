Fatsa'da kırsalın asfalt sorunu çözülüyor - Son Dakika

Fatsa'nın kırsal mahallerinde Fatsa Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda devam eden emülsiyon sathi kaplama asfalt çalışmaları devam ediyor.

Ekipler son olarak alt yapısı tamamlanan Saraytepe-Aşağı Ardıç-Yukarı Ardıç Mahallerinde 7 kilometrelik emülsiyon sathi kaplama asfalt çalışmasını tamamladı. 2020 yılı emülsiyon sathi kaplama asfalt programında bu zamana kadar Saraytepe-Aşağı Ardıç-Yukarı Ardıç Mahallerinde 7 kilometrelik emülsiyon sathi kaplama asfalt dahil olmak üzere Bolaman - Bozdoğan - Kavraz Mahalleri bağlantısında 8,5 kilometre, Fatsa - Çöteli - Ünye bağlantısında 700 metre, Duayeri Mahallesi'nde 2 kilometre, Hatipli - Akçakese - Kumru bağlantısında 1 kilometre, Kargucak - Hatipli Mahalleleri bağlantısında 1 kilometre ve Tahtabaş-Yukarıardıç-Duayeri - Yenikent bağlantısı 9 kilometre olmak üzere toplamda 30 kilometrelik çalışma gerçekleştirdi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, emülsiyon asfaltının çift kat diğer sathi kaplamaya göre gerek zamandan ve gerekse maliyetten tasarruf sağlanacağını ve kırsal mahallelerde daha az maliyetle daha fazla iş ürettiklerini belirterek, "Emülsiyon sathi kaplama asfalt teknolojisini kullanarak mevsim normallerinde bile asfalt kaplama yapabiliyoruz. Ekim ve kasım ayında bile ilçemiz kırsalındaki yollarda sathi kaplama çalışmaları devam edecek. Bu sayede yol yapım ve bakım çalışmalarının daha hızlı ve verimli olacak. Desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederiz" dedi. - ORDU