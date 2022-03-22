Fatsa'da korkutan heyelan - Son Dakika
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Fatsa'da korkutan heyelan

22.03.2022 19:07

- Fatsa'da korkutan heyelan Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında Fatih Mahallesi Şöhret Sokak'ta bulunan bahçede heyelan meydana geldi.

- Fatsa'da korkutan heyelan

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında Fatih Mahallesi Şöhret Sokak'ta bulunan bahçede heyelan meydana geldi.

Meydana gelen toprak kayması sokakta yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, bir apartmanın yol güzergahı da bu nedenle kısa süreliğine kapandı.

Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesi ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken toprak kaymasının yer yer gerçekleştiği görüldü. Heyelan, 15 katlı bir binaya da tehdit oluşturdu.

Bölgede aynı yerde ikinci defa toprak kaymasının yaşandığını belirten mahalle sakinleri aşırı kar yağışları neticesinde heyelanın olduğunu belirttiler.

Fatsa'da korkutan heyelan
Fatsa'da korkutan heyelan
Fatsa'da korkutan heyelan
Fatsa'da korkutan heyelan
Fatsa'da korkutan heyelan
Fatsa'da korkutan heyelan
Fatsa'da korkutan heyelan

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatsa'da korkutan heyelan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatsa'da korkutan heyelan - Son Dakika
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