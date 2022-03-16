Fatsa'da kumar oynayan kişilere suçüstü - Son Dakika
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Fatsa'da kumar oynayan kişilere suçüstü

16.03.2022 13:59
Fatsa'da kumar oynayan kişilere suçüstü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynadıkları esnada yakalanan 6 kişiye toplamda 10 bin 914 TL idari para cezası uygulandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynadıkları esnada yakalanan 6 kişiye toplamda 10 bin 914 TL idari para cezası uygulandı.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynandığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine alınan karar doğrultusuna harekete geçem ekipler, saat 02.40 sıralarında, odada bir masa etrafında 6 kişinin kumar oynadığını, masada paraların olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptıkları aramalarda 8 bin 450 TL ve 100 dolar para ile 1 adet kumar oynamak amacıyla kullanılan kasnak ele geçirildi. Ekipler, mekan sahibi şahsa 'Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama Suçu' kapsamında adli işlem başlatırken, kumar oynadıkları belirlenen 6 kişi hakkında da kişi başı bin 819 TL olmak üzere toplamda 10 bin 914 TL idari para cezası uyguladı. - ORDU

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Türk Lirası, Hisarcık, Fatsa, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatsa'da kumar oynayan kişilere suçüstü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatsa'da kumar oynayan kişilere suçüstü - Son Dakika
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