Fatsa'da masa tenisi turnuvası - Son Dakika
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Fatsa'da masa tenisi turnuvası

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Koşabiliyorken Koş Projesi" kapsamında 35 yaş üstü düzenlenen masa tenisi turnuvası Fatsa 75. Yıl Kapalı Spor Salonunda başladı.

Fatsa'da masa tenisi turnuvası, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Koşabiliyorken Koş Projesi" kapsamında 35 yaş üstü düzenlenen masa tenisi turnuvası Fatsa 75. Yıl Kapalı Spor Salonunda başladı.


Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı turnuvaya Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da destek vererek düzenlenen müsabakalara katıldı. Masa tenisi sporunun çok güzel bir spor olduğunu söyleyen Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, "Proje kapsamında masa tenisi seven 35 yaş üstü vatandaşlarımız İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzce düzenlenen turnuvaya katıldılar. Tüm katılımcı sporculara başarılar diliyorum. Önemli olan burada spor yapmaktır" dedi. - ORDU

Ömer Lütfi, Fatsa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:37 Kaynak: İHA
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