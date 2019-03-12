Fatsa'da Mehmet Akif Ersoy Anıldı
28 dakika önce
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif'i Anma Programı Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleşti.
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif'i Anma Programı Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde gerçekleşti.
"12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy
'un Hayatı" konulu bir program düzenlendi. Belediye Kültür Sarayında düzenlenen anma programına Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere, daire amirleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programda Fatsa Anadolu Lisesi
, Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu ve Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu öğrencileri görev aldı.
Programda ilk olarak İstiklal Marşı'nın hangi şartlarda yazıldığını anlatan temsili bir gösteri sunuldu. Öğrencilerin gösterileri, salonda bulunan seyirciler tarafından sık sık alkışlarla kesintiye uğradı. Duygu dolu gösterinin ardından "İstiklal Marşı'nı En İyi Okuma Yarışması" düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:49 Kaynak: İHA
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