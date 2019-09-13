Son Dakika Haberleri: Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi
Son Dakika Güncel Haber

Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.


Fatsa Kaymakamlığı "Okul Servis Araçlarını Denetleme Komisyonu", Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekibi ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri birimlerinin katılımıyla taşıma yapan resmi ve özel servis araçlarının denetimlerini yaptı.


Taşımalı sistemle öğrenci taşıması yapan öğrenci taşıyan servis minibüsleri Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetlendi.


Trafik timleri tarafından yapılan uygulama sırasında, başta okul servis minibüslerinde rehber öğretmen bulunup bulunmadığı kontrol edildi.


Kontrollerde ayrıca araç içerisinde sivil kişilerin olup olmadığını, fazla öğrencinin taşınıp taşınmadığına da bakan ekipler, özellikle aracın arka bölümünde okul taşıtı ibaresinin yazılı olup olmadığını, araçların cam ve pencerelerinin kilitli durumunu ve sürücü tarafından aracının kapılarının otomatik açılıp açılmadığını kontrol etti.


Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya servis araçlarını denetlemelerimiz her zaman rutin olarak gerçekleştirilecektir" diye konuştu. - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul bahçesinde Atatürk büstü yerde bulununca savcılık soruşturma başlattı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan belediyelerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kenya'da 'regl olduğu' için sınıftan kovulan öğrenci intihar etti AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 16:05:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]