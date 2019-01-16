Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Öğrenciler Lösemili Çocuklar İçin Reçel Sattı

Fatsa'da Öğrenciler Lösemili Çocuklar İçin Reçel Sattı

2 saat önce

Fatsa Hacer Yücel Anaokulunca "Karadeniz'in Engin Sevgisi Dağılsın Tüm Ülkeme, Bir Kavanoz Sevgi, Hayat Olsun" LÖSEV projesi kapsamında vatandaşlara ve velilere hamsi ikram edildi.

Fatsa'da Öğrenciler Lösemili Çocuklar İçin Reçel Sattı, System.String[]
Fatsa Hacer Yücel Anaokulunca "Karadeniz'in Engin Sevgisi Dağılsın Tüm Ülkeme, Bir Kavanoz Sevgi, Hayat Olsun" LÖSEV projesi kapsamında vatandaşlara ve velilere hamsi ikram edildi.

Program kapsamında ilk olarak okulun bahçesinde ızgarada pişirilen hamsiler katılımcılara ikram edildi. Ardından okulun öğrencileri tarafından hazırlanan reçeller katılımcıların beğenisine sunuldu.

Okulun bahçesinde düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza, milli eğitim çalışanları, kurum müdürleri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Güzel bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Okul Müdürü Ahmet Kabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, reçellerin satışından elde edilen gelirin LÖSEV'e bağışlanacağını söyledi.

Bu projeyle lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Kabacı, şöyle konuştu:

"Değerler eğitimi kapsamında bu ay sevgi değeri olduğundan, yapılan reçellerin sevgi ile bir yerlere ulaşması hedeflenmiştir. Minik ellerin emekleri olan reçeller ile lösemili çocuklara umut olabilmek, yanlarında olduklarını hissettirmek ve katılım gösterenlere LÖSEV ile ilgili farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Günü renklendirmek adına ızgara hamsi ekmek, helva, lokum, çay ikramında bulunuldu. Bu güzel etkinliğe yoğun katılım göstererek çocukları yalnız bırakmayan, yürekleri sevgi dolu tüm katılımcılara sonsuz teşekkür ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:41 Kaynak: AA

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