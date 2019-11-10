Fatsa'da öğrenciye araç çarptı: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde karşıdan karşıya geçmekte olan öğrenciye kamyonet çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza Cumhuriyet Meydanında meydana geldi. Okumuş olduğu Bolaman Anadolu Lisesinde ki 10 Kasım Atatürk'ü anma programı bitimi sonrası okuldan arkadaşları ile dolmuşa binen Defne Kuş isimli öğrenci cumhuriyet meydanında indikten sonra karşıdan karşıya geçtiği esnada Vahit Ç. Yönetiminde ki 52 LM 976 kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan öğrenci çevrede ki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu yaklaşık 20 dakika trafiği tek şeritten sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.