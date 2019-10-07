Son Dakika Haberleri: Fatsa'da okçuluk sporu gelişiyor
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Fatsa'da okçuluk sporu gelişiyor

14 dakika önce

Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlü tarafından 75. Yıl Kapalı Spor Salonu alanı içerisinde kurulan ok atma poligonunun kısa sürede faaliyete geçeceği bildirildi.

Fatsa'da okçuluk sporu gelişiyor, System.String[]

Fatsa İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlü tarafından 75. Yıl Kapalı Spor Salonu alanı içerisinde kurulan ok atma poligonunun kısa sürede faaliyete geçeceği bildirildi.


İlçede okçuluk sporunun gelişmesi için birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, " Karadeniz'in en büyük ikinci açık alan okçuluk sahası olan Fatsa Okçuluk Sahası genişletme ve yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu sporun gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yeni sporcularımızın ilgisi çok büyük. Bizler de var olan sahamızı genişleterek daha fazla sporcuyu burada buluşturmak istiyoruz. Sahamızın yapılmasını sağlayan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'a teşekkür ederiz" diye konuştu. - ORDU

Karadeniz, Fatsa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:07 Kaynak: İHA
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