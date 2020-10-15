Fatsa'da okul bahçelerine fidan dikildi - Son Dakika

Fatsa'da okul bahçelerine fidan dikildi

15.10.2020 14:53
Fatsa'da okul bahçelerine fidan dikildi, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde okul bahçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde okul bahçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Fatsa Kaymakamlığı, Fatsa Belediyesi, Fatsa Orman İşletme Şefliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hatice Bahattin Şener İlkokulu bahçesinde gerçekleşen programa Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ile bazı daire amirleri ve davetliler katıldı.

Kaymakam Yaran, gazetecilere, Hatay başta olmak üzere birçok ilde çıkan yangınlar sonucu ciddi anlamda kayıp olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda ilçe olarak Orman İşletme Şefliğinin temin ettiği 1000 fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Yaran, "Bu konuda çok duyarlıyız. İlçemizin tüm okullarında fidan dikimleri gerçekleşecek." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Atinkaya ise okul müdürlerine fidanların dağıtıldığını ve her okulun bahçesine fidan dikileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından fidanlar toprağa dikildi.

Atama, Fatsa, Ordu, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatsa'da okul bahçelerine fidan dikildi - Son Dakika

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