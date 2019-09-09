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Fatsa'da okul güvenliği toplantısı

35 dakika önce

2019-2020 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla Ordu'nun Fatsa ilçesinde okul ve öğrenci güvenliği toplantısı yapıldı.

Fatsa'da okul güvenliği toplantısı, System.String[]

2019-2020 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla Ordu'nun Fatsa ilçesinde okul ve öğrenci güvenliği toplantısı yapıldı.


Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, Jandarma Uzm. Çvş. Vedat Zengin ile okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.


2019-2020 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen toplantıda, güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, öğrencilerin servisler ile güvenli bir şekilde taşınması için alınan önlemler, okul kantinleri ve okul çevresinde satış yapan marketlerde gıda ve benzeri denetimlerin yapılması, okul güvenlik kameralarının tamamlanması, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, çocukların güvenli bir şekilde servislerle taşınması ve öğrencilerimizin gün ışığından daha fazla istifade etmeleri konularının görüşüldü.


Toplantının son bölümünde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya toplantıya katılanların görüş, öneri ve dileklerini de dinledi. - ORDU

Fatsa, Huzur, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
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