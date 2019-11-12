Son Dakika Haberleri: Fatsa'da ÖNEM Projesi kapsamında bin 975 kişiye ulaşıldı
Son Dakika Güncel Fatsa'da ÖNEM Projesi kapsamında bin 975 kişiye ulaşıldı - Son Dakika

Fatsa'da ÖNEM Projesi kapsamında bin 975 kişiye ulaşıldı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele(ÖNEM) Projesi kapsamında bin 975 kişiye ulaşıldı.

Fatsa'da ÖNEM Projesi kapsamında bin 975 kişiye ulaşıldı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele(ÖNEM) Projesi kapsamında bin 975 kişiye ulaşıldı.


ÖNEM Projesi kapsamında Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında bir toplantı yapıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda ÖNEM Projesi kapsamında yapılması gereken konular ele alındı. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi ile ilgili toplantıya katılan kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu başkanlarına bilgiler aktardı.


Toplantıda açıklamalarda bulunan müdür Saygın Atinkaya, "2 yıldır gerçekleşen projede önemli derecede başarılı olundu. Birçok öğrencimiz üniversiteye yerleşti. Onlara yardımcı olmak ve hayatlarını daha rahat yaşamaları için valiliğimiz öncülüğünde tüm ilçedeki kurumlar ve sivil toplum kuruluşları olarak hamilik görevlerimizi yapacağız. Fatsa'da ulaşım sayımız projede bin 975'tir" dedi.


Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise, "Projeye geçen yıl başlandı. İlçemizde bin 975 öğrencimize ulaşılması sevindiricidir. Daha da üzerinde durmamız gerekiyor. Üzerimize ne düşüyorsa Fatsa adına yapmaya hazırız" diye konuştu. - ORDU

Kaymakamlık, Ömer Lütfi, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
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