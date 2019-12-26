Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Organ Bağışla Hayat Kurtar" konulu konferans organize edildi.

İlçe Sağlık Müdürü Işıl Aralan, Kültür Sarayında düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Organ bağışının, organ nakline ihtiyaç duyan hastaların sağlıklı yaşam sürdürebilmesinin tek yolu olduğunu vurgulayan Aralan, "Maalesef ülkemizde organ bağışı yeterli sayıda değil. Ülkemizde yaklaşık 29 bin hasta organ bağışı bekliyor." dedi.

Aralan, konferansı organ bağışının önemini bir kez daha vurgulamak amacıyla düzenlediklerini dile getirerek, "Bu konudaki farkındalığın artmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Konferansta, Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ülger konuşma yaptı.