Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Orman Haftası Kutlama Etkinlikleri

Fatsa'da Orman Haftası Kutlama Etkinlikleri

36 dakika önce

Orman Haftası nedeniyle Fatsa Orman İşletme Şefliği mensupları Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ile bir araya gelerek günün anısına fidan hediye ettiler.

Fatsa'da Orman Haftası Kutlama Etkinlikleri, System.String[]
Orman Haftası nedeniyle Fatsa Orman İşletme Şefliği mensupları Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ile bir araya gelerek günün anısına fidan hediye ettiler.

Ziyarete Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen ve personelleri katıldı. Orman Haftası nedeniyle ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Sevil Şen, "Her yıl bu haftalarda Orman Haftası'nı kutluyoruz. Sizleri de bu anlamlı haftamız da ziyaret etmek istedik. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Fatsa şefliği olarak ormanlar konusunda duyarlı çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ormancıların Orman Haftası kutlu olsun" diyerek sözlerine başlayan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, "Ormanlarımız bizim en değerli varlıklarımız. Onları korumak bizlerin görevleri içinde yer alıyor. Bu anlamda ormancıların Orman Haftası'nı kutluyorum. Ziyaretlerinden dolayı çok memnun oldum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam ziyareti sonrası ormancılar, ilçede özel bir okula giderek Ormanlarla ilgili bilgileri öğrencilere aktardılar. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:00 Kaynak: İHA

Mehmet Yapıcı, Fatsa, Güncel
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