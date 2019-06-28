Son Dakika Haberleri: Fatsa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
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Fatsa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

1 saat önce

ORDU'nun Fatsa ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Fatsa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]
ORDU'nun Fatsa ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Fatsa ilçesi Samsun- Ordu karayolu Ilıca kavşağında meydana geldi. Erdal Mumcu yönetimindeki 52 DS 733 plakalı otomobil, kavşakta Orhan Şimşek yönetimindeki 34 PH 1901 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs savrulup, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücüler ile Halil İbrahim, Ayşe, Kübra, Musa Ali ve Hava Şimşek yaralandı. Yaralılar gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 


- Ordu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:50 Kaynak: DHA
Ordu, Fatsa, Güncel
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