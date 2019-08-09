Fatsa'da pat pat kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi yaralandı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:28 Kaynak: İHA
'nun Fatsa
ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatsa- Kumru
karayolunda meydana gelen kazada, Cemal A. idaresindeki patpat seyir halindeyken karşı yönden gelen Aydın
İ. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada, patpatta bulunan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
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