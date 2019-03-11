Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Patpat Kazası: 1 Yaralı

Fatsa'da Patpat Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Fatsa'da Patpat Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sefaköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Yasin Can Ebrem idaresindeki patpat, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Kazada, patpat sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı genç önce Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı, oradan da Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumun ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:50 Kaynak: İHA

Yasin Can, Sefaköy, Ordu, Fatsa, 3. Sayfa
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