Fatsa'da pazar günleri 2. el oto pazarı kurulacak
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Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, ilçede her pazar günü ikinci el oto pazarının kurulacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, ilçede her pazar günü ikinci el oto pazarının kurulacağını açıkladı.
Pazar günleri Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Özel Sanayi Sitesine açık oto pazarı kurulacağını belirten Hikmet Zerey, "İlk olarak Özel Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Uzun ile görüştük ve kendisi de bizlere bu konuda yardımcı oldu. Artık ikinci el pazarı Fatsa ilçemizde olacak ve gelip vatandaşlarımız araçlarını alıp, satabilecekler" dedi. - ORDU
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