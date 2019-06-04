Son Dakika Haberleri: Fatsa'da protokol bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Fatsa'da protokol bayramlaştı

16 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde protokol, düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Fatsa'da protokol bayramlaştı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde protokol, düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Kültür Sarayı'ndakiu bayramlaşma törenine Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Halit Gülten, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, MHP İlçe Başkanı Murat Kaçak, CHP İlçe Başkanı Murat İnanlı, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Koçan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Fatsa Belediye Başkanı Kibar, "Öncelikle tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum, ağız tadında sevdikleriyle beraber güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Ramazan ayı boyunca Ramazan ayının maneviyatını uygun çok güzel etkinliklerle vatandaşlarımızı buluşturduk. Yüce Yaradanımıza şükürler olsun ki bizleri bayram gününe ulaştırdı. Kent bayramlaşması adıyla düzenlediğimiz bayramlaşma törenimize yoğun bir katılım oldu, bu da bizleri memnun etti. İnşallah Ramazan ayından sonra da hemşehrilerimizle farklı etkinlikler adı altında bir araya geleceğiz. Ramazan Bayramı vesilesiyle ilimize il dışından gelen misafirlerimize de hoş geldiniz diyor, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Bayram sonrası ikamet ettikleri illere gidecek olanlara da hayırlı yolcuklar temenni eden Başkan Kibar, "Bizler için en büyük bayram ilimize gelen misafirlerimizin yine sağlıklı, sıhhatli bir şekilde kazasız belasız geri dönmeleri olacaktır. İlçemizde gerek emniyet, gerekse jandarma ekiplerimiz belediyemizle koordineli bir şekilde uyarılarda bulunarak bugünlere ulaştık. İnşallah bunu bayram tatilinde de aynı hassasiyetle devam ettirip sonuca bağlayacağız" diye konuştu.

Başkan Kibar, Kültür Sarayı'ndan ayrılmadan önce Ramazan ayı boyunca gece yarısına kadar özverili bir şekilde görev yapan Kültür Sarayı personeline de teşekkür etti. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 14:17:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa'da protokol bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]