Son Dakika Haberleri: Fatsa'da sağanak yağış
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Fatsa'da sağanak yağış

43 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına ve taşların şehir merkezine gelmesine neden oldu.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına ve taşların şehir merkezine gelmesine neden oldu.

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle küçük çapta sel olurken yağmur suyu ile birlikte üst kesimlerden şehir merkezine taş ve toprak yığınları geldi. Şehir merkezinde ana yollarda bazı yollar taş ve toprak nedeniyle kapanırken belediye ekipleri de hemen çalışmaya başlayarak kapanan yolları açıyorlar.

Sağanak yağış nedeniyle sıkıntılı dakikalar geçirdiklerini belirten vatandaşlar, "Aniden yağış bastırdı. Tabi bizleri yetkili birimler uyarmıştı çok büyük zayiat meydana gelmeden yağışı atlattık" dedi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:59 Kaynak: İHA
Ordu, Fatsa, Güncel
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