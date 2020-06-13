Fatsa'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü - Son Dakika

Fatsa'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

Fatsa'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak yağış etkili olurken bazı iş yerlerini de küçük çapta su bastı.

Fatsa'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak yağış etkili olurken bazı iş yerlerini de küçük çapta su bastı. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş ve Dumlupınar ve Kırsal Mahallelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları gerçekleşti. Fatsa Belediyesi ekipleri temizleme çalışmalarını hemen gerçekleştirerek muhtemel bir olumsuz duruma karşı tedbirler aldılar. Vatandaşlar, "Aniden bir yağmur yağışı etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu" dediler.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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