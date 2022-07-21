Fatsa'da selin getirdiği hafriyat birikintileri temizleniyor

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından, geçtiğimiz günlerde şiddetli yağış sonrası hasar gören alanlarda başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ordu genelinde etkili olan, özellikle Fatsa ilçesinin Yalıköy ve Ilıca Mahallesi'nde etkisini arttıran yağışlar sonucu toprak kayması ve su baskınlarının ardından geride kalan kil ve kumlu çamur, moloz ve alüvyon birikintileri ekipler tarafından yürütülen çalışmalar ile gerçekleştiriliyor. Çalışma esnasında tazyikli su, manuel ve mekanik süpürme işlemlerine ağırlık verilirken, hafriyat birikintilerinin kaldırılması için Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri farklı noktalarda çalışmalarına devam ediyor.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, fındık hasat sezonunun yaklaşmasıyla özellikle kırsal mahallelerde artan nüfus yoğunluğuna paralel olarak artış gösteren evsel atıkların düzenli olarak toplanması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yuva, "Aynı zamanda yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın da Fatsa Belediyesi olarak imdadına yetişerek bir nebze de olsa sorunlarını hafifletmeye çalışıyoruz. Sel felaketinden etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Ayrıca yaşanan bu süreçte mesai mefhumu gözetmeden fedakarca çalışan tüm personellerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU