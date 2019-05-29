Son Dakika Haberleri: Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları

49 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Kurtuluş Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde birinci kısım alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimi çalışmalarına başlandı. Beyazıt Caddesi'ndeki sıcak asfalt serimi çalışmaları Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri gerçekleştiriyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Kurtuluş Mahallesi Beyazıt Caddesi'nin bin 200 metre uzunluğu ile ilçemizin önemli yol güzergahlarından biri olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz dönem daha çok ilçemizin merkezi bölümlerinde sıcak asfalt çalışması yapılmıştı. Kurtuluş Mahallesi Beyazıt Caddemizde bir yıldır içme suyu, doğalgaz, elektrik hattı, kanalizasyon, Türk Telekom iletişim hattı çalışmaları devam ediyordu. Biz göreve geldikten sonra vatandaşlarımızdan en çok bu bölgenin sıcak asfalt yapılması ile ilgili talepler aldık. Büyükşehir Belediyemiz ile gerçekleştirdiğimiz yoğun istişareler sonunda Beyazıt Caddemizde sıcak asfalt çalışmalarına başlamış bulunuyoruz" dedi.

Beyazıt Caddesi'nde ilk etapta 750 metre sıcak asfalt serimi yapılacağı ve sonrasında ara vermeden devamının tamamlanacağı ifade edildi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:04 Kaynak: İHA
Ordu, Fatsa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi Pençe Hareketı'nda ilk kez yerli ve milli kara ateş destek vasıtaları kullanıldı Hakimin, avukatın etek boyuna karışmasına Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 16:53:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]