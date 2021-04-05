Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları - Son Dakika

Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları

05.04.2021 10:57
Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları, System.String[]

Sed Caddesi'nde ve Sazcılar Sokak'ta devam eden sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ata Cadde'sine alternatif bir yol güzergahı olan Sed Caddesi'nde sıcak asfalt ile Sazcılar Sokak'taki kaldırım çalışmalarının tamamlanması, DSİ...

Sed Caddesi'nde ve Sazcılar Sokak'ta devam eden sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ata Cadde'sine alternatif bir yol güzergahı olan Sed Caddesi'nde sıcak asfalt ile Sazcılar Sokak'taki kaldırım çalışmalarının tamamlanması, DSİ tarafından yapılacak yaya köprüsü, İlçe Sağlık Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası'nın varlığı ve Kitap Kafe Projesi'nin faaliyete geçmesinin bölgenin cazibesini artıracağını söyledi.

Beraberindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Fatsa İmarlı Alanlar Şefi Murat Güneş ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Naci Kızılkaya ile birlikte sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları gezen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Sed Caddesi üzerinde bulunan bakkal ve market esnaflarıyla sohbet ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Esnaflar ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Hava şartlarının müsaade etmesiyle sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde çalışmalara hız verdiklerini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Ordu Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli bir şekilde uzun yıllar hizmet bekleyen Sed Caddemizde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapıdaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fatsa'mızın önemli bir caddelerinden olan Sed Caddesi'nde sıcak asfalt ve Sazcılar Sokak'ta kaldırım çalışmalarımızla şehrimize modern bir kimlik kazandırıyoruz" diye konuştu.

Sed Caddesi'nin cazibeli bir bölge olacağını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Sed Caddesi'nde sıcak asfalt ile Sazcılar Sokak'ta kaldırım çalışmalarımız tamamlandığında, DSİ tarafından yapılacak yaya köprüsü, İlçe Sağlık Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası'nı varlığı ve Kitap Kafe Projemizin faaliyete geçmesi, bölgenin cazibesini artıracak ve Sed Caddesi Fatsa'mızın kalbi konumuna gelecek. Ayrıca, Elekçi Parkını Fatsa sahili ile birleştirme projemiz var. Bu biraz uzun soluklu projemiz. Bu güzergahta bisiklet ve yaya yolu olacak. Çocuklarımız için de yine buradaki yeşil alanlarda park alanları oluşturuyoruz. İnşallah, yaz ayına kadar tamamlanmış olacak. Fatsa'mızdaki her türlü yatırıma birinci derecede öncelik sırası veren, yatırım programlarının hızlı bir şekilde hayata geçmesini sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Güler olmak üzere Fen İşleri Dairesi Başkanımıza, İlçe şefimiz ile birlikte hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Paşa Mahallemizin efsane bir muhtarı var. Her yeri, karış karış bilir. Buradaki çalışmaları da an be an takip etti. Kendisine yapmış olduğu takip ve hizmetlerinden dolayı ayriyeten teşekkürlerimi iletiyorum. Bu vesileyle tüm çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Naci Kızılkaya ise Sed Caddesi ve Savcılar Sokak'ta yapılan çalışmalardan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a teşekkür etti. Muhtar Naci Kızılkaya, "Bu dönemde sadece Mustafa Kemal Paşa Mahallesi değil, ilçemizin her bir noktasında hizmetler devam ediyor. 89 mahalle muhtarlığı olarak hiçbir muhtarımız hizmet almadık diyemez. Bütün mahallelerimizde çalışmalar devam ediyor. Dumlupınar Mahallesi'nde, Sevgi Caddesi'nde çalışmalar hemen hemen bitmek üzere. Bunları takip ediyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm ekiplere de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ORDU

Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları
Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları
Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları

İbrahim Etem Kibar, Hisarcık, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları - Son Dakika


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