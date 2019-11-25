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Fatsa'da "Sıfır Atık" konulu konferans düzenlendi

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında "Sıfır Atık" konulu konferans düzenlendi.

Fatsa'da

Ordu'nun Fatsa ilçesinde TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında "Sıfır Atık" konulu konferans düzenlendi.

Fatsa Atatürk İlkokulu tarafından Kültür Sarayında düzenlenen konferansta konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, ülkesini seven her bireyin doğaya sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Atıklardan ekonomik olarak gelir de elde edildiğine dikkat çeken Ardalı, şöyle konuştu:

"Çöp dağları oluşmaması için atıklarımızı dışarı atmamalıyız. Pil, televizyon, bilgisayar veya teknolojik herhangi bir aleti doğaya attığınız zaman bu tür atıklar topraktan suya karışıyor ve suyumuza bulaşıyor. Pek çok hastalık ve sağlık problemi bu tür nedenlerden oluşuyor. Bu durumu kesinlikle önlememiz gerekiyor. Atık yönetimi bu anlamda çok önemli. Döngüsel yönetimi ile tekrar çevredeki atıkların hammaddeye dönüştürülmesi ile eskisi gibi kullanabilir. Ülkesini seven bir millet olduğumuz için doğamızı korumalıyız ve sahip çıkmalıyız. Ülkemize de bu durumdan dolayı ekonomik katkı sağlanıyor."

Konferansı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Akyol, Okul Müdürü Gökhan İslam, öğrenciler ve öğretmenleri dinledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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