Fatsa'da teknolojik çöp toplama sistemi hizmete girdi - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından çok amaçlı konteynır toplama aracından oluşan yeni teknoloji çöp toplama sistemine geçildi.

Daha temiz bir çevre sloganı ile temizlikte kararlı adımlar atan Fatsa Belediyesi, çöp toplama hizmetinde modernizasyon yaptığı, çok amaçlı konteynır toplama aracından oluşan yeni teknoloji çöp toplama sistemine geçti. Hem zamandan, hem ekonominden tasarruf sağlayan güvenlikli çok amaçlı konteynır aracına (ÇAÇA) entegre olan Fatsa Belediyesi, temizlik hizmetlerinde yeni bir döneme girdiği sistemin avantajlarından faydalanıyor. Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz sıcaklıklarının artmasıyla konteynerlerini koku yapmaması, haşere ve zararlı bakterilerin üremesinin engellenmesi amacıyla da otomatik yıkamalı araçlarla düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, şehrin belli noktalarına yerleştirilen yeraltı ve yerüstü konteynerlerini ÇAÇA denilen çok amaçlı konteyner toplama aracı ile otomatik olarak boşaltılıp yıkandığını söyledi. Hizmetin, son derece teknolojik olduğunu ifade eden Yuva, "Aracı kullanacak kullanıcı, operatör mahallinde bulunan elektronik ekran panel, uygun kamera görüntüleri ve joystick yardımıyla katı atık toplama işlemini gerçekleştirebilecek. Tamamen elektronik ve hidrolik sistemlerle donatılan ÇAÇA, 145 saniye içerisinde yeraltı çöp konteynerlerini toplayabiliyor. 4 metre çalışma yarıçapına, 270 derece çalışma açısına, 3 buçuk ton yük kaldırma kapasitesine sahip olan ÇAÇA, yatayda 4,9 metre, dikeyde ise 6,9 metre çalışma mesafesine uzayabiliyor. Öngörülen çalışma şartlarında makinenin devrilmeden çalışabilmesini sağlayan ÇAÇA'da, kulenin altında 2 adet hidrolik kontrollü mesnet ayakları bulunuyor. ÇAÇA'lar, geleneksel konteynerlere oranla yüksek çöp kapasitesine sahip yer altı ve yer üstü konteynerlerini çok daha kısa sürede boşaltabiliyor. Konteyner kalabalığının azaltılması, görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, hijyen ve sağlıklı çevre koşullarının elde edilmesi sistemin önemli avantajlarıdır" dedi. - ORDU