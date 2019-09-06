Son Dakika Haberleri: Fatsa'da temizlik ekibi çalışmalarına devam ediyor
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Fatsa'da temizlik ekibi çalışmalarına devam ediyor

9 dakika önce

Fatsa Belediyesi Temizlik Hizmetleri ekipleri, şehir merkezi ve çevresinde çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Fatsa'da temizlik ekibi çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Fatsa Belediyesi Temizlik Hizmetleri ekipleri, şehir merkezi ve çevresinde çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.


Ekipler bir taraftan ilçe merkezindeki mahallelerde bulunan yer altı ve yer üstü konteynırlarının boşaltılması için çalışırken, 89 kırsal mahallede bulunan çöp konteynırlarına da doluluk durumuna göre anında müdahale edip boşaltıyorlar.


Temizlik hizmetlerinde çalışan ekipler aynı zamanda bütün çöp konteynırlarını her gün ilaçlayarak koku ve haşere üremesinin önüne geçmek için mücadele ederken diğer yandan da merkeze bağlı yol kenarlarına kaçak ve izinsiz dökülen hafriyatları da bir taraftan temizlemek için yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Temizlik ekipleri yine gece gündüz Fatsa'nın her mahallesinde vatandaşların kirlettiği alanlarda da aynı anda yıkama çalışması yapıyorlar.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Temizlik Hizmetleri ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Çalışma programımız dışında ekiplerimize ulaşan şikayet ve ihbarlara anında müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımızın da şehrimizin temizliği konusunda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bu şehir hepimizin, burada hepimiz yaşıyoruz" diye konuştu. - ORDU

Fatsa Belediyesi, Fatsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:08 Kaynak: İHA
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