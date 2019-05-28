Fatsa'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı
31 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:49 Kaynak: İHA
'nun Fatsa
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Fatsa- Kumru
karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Şendur yönetimindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte Hava Şendur, Zennure Tanrıkulu, Fatma Usanç ve Selma
Usanç yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Fatma Usanç Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
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