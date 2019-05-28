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Fatsa'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

31 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Fatsa'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa- Kumru karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Şendur yönetimindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte Hava Şendur, Zennure Tanrıkulu, Fatma Usanç ve Selma Usanç yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Fatma Usanç Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:49 Kaynak: İHA
Ordu, Fatsa, 3. Sayfa
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