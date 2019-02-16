Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Fatsa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Fatsa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Demas Kavşağı'nda meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada Aziz Kılıç isimli vatandaş ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Samsun, Ordu, Fatsa, 3. Sayfa
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