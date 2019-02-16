Fatsa'da Trafik Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Demas Kavşağı'nda meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada Aziz Kılıç isimli vatandaş ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:49 Kaynak: İHA
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