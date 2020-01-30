Fatsa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatsa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Fatsa'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Fatsa'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Fatsa- Aybastı kara yolu Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde meydana gelen trafik kazasında, Mesut İşnel yönetimindeki 46 EN 428 plakalı otomobil ile Osman Nuri Özel'in kullandığı 52 DT 759 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan sürücüler ile Durdane İşnel yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesinde kaldırıldı.


Kaza nedeniyle trafik kısa süre tek şeritten sağlandı. - ORDU

Aybastı, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum
Köye gelen jandarmayı gören genç "Beni tutuklamaya geldiler" deyip intihar etti Kapkaçcı, arkasından yaklaştığı liseli kıza dehşeti yaşattı! Olay anı kamerada İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 20:47:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatsa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]