Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Ücretli Poşet Kursiyerlerin Ürettiği Bez Çantalara Talebi Artırdı

Fatsa'da Ücretli Poşet Kursiyerlerin Ürettiği Bez Çantalara Talebi Artırdı

7 dakika önce

Fatsa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü "Dünyayı Bez Torbada Taşı" projesi kapsamında hazırlanan örnek çanta modellerinin üretimine başladı.

Fatsa'da Ücretli Poşet Kursiyerlerin Ürettiği Bez Çantalara Talebi Artırdı, System.String[]
Fatsa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü "Dünyayı Bez Torbada Taşı" projesi kapsamında hazırlanan örnek çanta modellerinin üretimine başladı.

Fatsa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik poşetlerin çevreye verdiği zararın çok fazla olduğunu belirterek, bez çantaların daha kullanışlı ve sağlam olduğunu söyledi.

"Dünyayı Bez Torbada Taşı" projesi kapsamında 32 çeşit bez torba modelini halkın beğenisine sunduklarını ve beğenilen modellerin üretimine başladıklarını ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Tasarım ve üretim ağırlıklı atölye çalışmaları ile son zamanlarda göze çarpan işlere imza atan Fatsa Halk Eğitimi Merkezi yeni vizyonu ile halkın da beğenisini ve takdirini alıyor. Bu doğrultuda plastik poşetlerin ücretli olmasından dolayı hem ihtiyaca cevap vermek hemde çevreye daha az zararlı olan bez çantaların üretimine hız verdik. Atölyelerimiz de üretimi yapılan çantalardan elde edilen gelirler kursiyerlere paylaştırılıyor. Bu şekilde kursiyerler hem iş öğreniyor hem de para kazanıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:42 Kaynak: AA

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